В ночь на понедельник днем 28 декабря в Челябинской области пойдет снег. Особенно сильный — на юге области. А местами, по данным челябинского гидрометцентра, будут метели, на дорогах гололедица. Водители уже сообщают о заторах на трассе М-5 в районе Сима.— Ветер юго-западный, южный с переходом днем на западный 5-10 м/с, отдельные порывы ночью до 17 м/с. Температура воздуха ночью при прояснении до минус 13°С, днем минус до 8°С, — сообщают в МЧС по Челябинской области.В ведомстве не рекомендуют южноуральцам без острой необходимости выезжать на дороги в условиях сильного снегопада, метели, гололеда.На юге области уже начали снегопады. Водители сообщают о заторах в районе города Сим.— Уфа-Оренбург закрыли до 22:00 для фур, автобусов, — пишут водители в соцсетях.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru