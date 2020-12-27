В Челябинской области на трассе М-5 от границы с Башкортостаном до Чебаркуля ограничили движение большегрузов. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Челябинской области со ссылкой на ФКУ «Упрдор «Южный Урал».— Ограничение движения действует с 18:00 27 декабря до 06:00 28 декабря, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области. — Время окончания ограничения может быть продлено из-за сохранения плохой погоды.Как уже писал КП-Челябинск, в районе города Сим начала собираться пробка. Сегодня ночью и завтра днем в Челябинской области прогнозируют метели, снегопад и порывы ветра до 17 м/c.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru