Южноуральцам, которые до конца года торопились оформить банковские карты «Мир» для получения пенсии, можно выдохнуть. Срок перехода на карты национальной платежной системы продлили до 1 июля 2021 года.— Требование касается только граждан, получающих пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты по линии ПФР на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa и др.), — комментируют в региональном Пенсионном фонде. — В случае изменения реквизитов расчетного счета, необходимо сообщить актуальные банковские данные в управление ПФР по месту получения выплат.Уведомить об изменении реквизитов можно в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, через МФЦ, клиентскую службу управления ПФР (прием граждан только по предварительной записи), либо направить по почте.В ПФР напомнили, что новое правило не распространяется на тех, кому начисляются выплаты на сберкнижку, номинальный счет или доставляются почтой.Ранее всем получателям пенсии на банковские карты необходимо было в обязательном порядке заменить их на «Мир» до 1 июля 2020 года. Из-за панедмии срок продлили до 1 октября, потом до 1 января 2021 года. И вот теперь до 1 июля 2021 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru