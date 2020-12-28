Накануне в Магнитогорске Челябинской области заметили банду Дедов Морозов. Правда, в отличие от персонажей фильма «Такси-3», они не грабили банки, а спокойно катались на велосипедах рядом с ледовым городком.Горожане засняли такой предновогодний перфоманс и выложили в социальные сети — там десятки магнитогорцев благодарят неизвестных дедушек за поднятое настроение.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru