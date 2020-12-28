Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила в своем Instagram, что не хочет искать оправданий по поводу своего выступления на Чемпионате России. Она подвела итоги соревнований в Челябинске, на которых заняла итоговое седьмое место.— Непросто, но я боролась. Не хочется искать причины или оправдания. Хочется набраться сил и зарядиться новогодним настроением, — написала Елизавета Туктамышева в Instagram.Также она поблагодарила своих поклонников за поддержку и заверила, что теплые слова помогают ей верить в себя и двигаться дальше. Мимо публикации фигуристки не прошел челябинский актер Станислав Ярушин и оставил комментарий.— Если чего в Челябе надо помочь, Лиза, маякуйте. И успехов на льду, конечно, — написал актер под постом спортсменки.Напомним, накануне завершился Чемпионат России по фигурному катанию, который проходил в Челябинске. Елизавета Туктамышева переболела коронавирусом перед соревнованиями, но все равно являлась одной из фавориток. В результате спортсменке удалось занять лишь седьмое место в общем зачете. На трех первых строчках расположились Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова соответственно.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru