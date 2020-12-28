Ночью на Челябинск обрушился снегопад, плоды которого пришлось с утра пожинать автомобилистам и пешеходам. Снег перестал идти лишь в семь утра, поэтому городские рабочие не успели почистить дороги к началу трудового дня. В некоторых районах образовались пробки.В администрации попросили горожан немного подождать, и все дороги приведут в чистоту. Всего за минувшую ночь из Челябинска вывезли 371 тонну снега.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru