Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска рассказали, как накажут подрядчика, из-за которого набережная реки Миасс все еще не достроена. По словам вице-мэра Максима Куляшова, компанию «Урал-Сервис-Групп» оштрафуют за низкие темпы работ и прочие нарушения.— Подрядчик будет оштрафован на сумму 2 млн 296 тыс. рублей. Сейчас КДХ выбирает способ расторжения контракта. Это будет оформлено до конца завтрашнего дня, — рассказал Максим Куляшов.После этого проведут перерасчет работы и откроют новый конкурс на завершение строительства. Контракт планируют заключить до середины марта 2021 года, чтобы к концу лета все работы на набережной были выполнены. Изначально планировалось, что набережная будет готова 15 декабря этого года, но сроки сорвались.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru