В Троицке пострадал очередной арт-объект. На этот раз вандалы испортили скульптуру художника на Центральной площади. Жители негодуют в соцсетях.— У художника украли кисти. В последнее время внимание горожан приковано в основном к ледяным скульптурам. Увы, кто-то решил этим воспользоваться, — написали троичане в местном паблике «Троицк» во ВКонтакте. — На днях мы заметили, что у скульптуры художника на Центральной площади не хватает кистей. Кому-то, видимо, они были очень нужны. Для наглядности мы приложили фотографии, где кисточки еще были на месте. Троичане, не надо так.Напомним, в сентябре в Троицке на четырехлетнюю девочку упала чугунная лиса, установленная у памятника Крылову. В мэрии рассказали, что за медпомощью родители девочки не обращались. А накануне скульптуру лисы сломал вандал.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru