Челябинская транспортная прокуратура нашла нарушения в организации досмотра на входе в аэропорт «Игорь Курчатов», а полиция не следит за дистанцией.Прокурором генеральному директору АО «Челябинское авиапредприятие» и начальнику Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения, — сообщают в Челябинской транспортной прокуратуре.На давку в аэропорту граждане пожаловались челябинскому депутату.— Сначала стоишь в очереди на въезд по 20-30 минут, так как из шести шлагбаумов на въезд работает один. И при входе в аэропорт постоянно очереди, из четырех оборудованных входов работает тоже только один! Утром более двух сотен людей стояли в очереди, их проверяли два человека, а несколько сотрудников аэропорта и полиции наблюдали и смеялись над этим, — цитировал челябинцев в середине декабря депутат Виталий Пашин.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru