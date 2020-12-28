Сегодня в администрации Челябинска рассказали, какие изменения планируются возле железнодорожного и автовокзала. По словам заместителя мэра по городской среде Александра Егорова, там появятся современные остановки.— Предполагается организация новой остановки у выхода из пригородного вокзала, безопасных пешеходных путей, безбарьерной среды, а также увеличение количества зеленых насаждений и создание общественных пространств для отдыха, — заявил Александр Егоров.Помимо этого, автобусные остановки переставят ближе к воду в вокзал дальнего следования, там же появятся современные павильоны и табло прибытия. Проект планируют осуществить уже в 2021 году.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru