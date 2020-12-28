Госдума приняла закон, дающий право чиновникам менять границы национальных парков и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Одним из немногих депутатов, кто проголосовал против этой законодательной инициативы, стал Андрей Барышев, лидер Челябинского регионального экологического движения «Зеленая Россия».По словам парламентария, опасение вызывает, прежде всего, понижение статуса особо охраняемых природных территорий, что может привести к серьезным последствиям:— Нововведение заключается в том, что на той части ООПТ, которая входит в границы муниципального округа, будут действовать правила землепользования и застройки, утвержденные администрацией. А это значит, что теперь можно менять назначение земли, строить на этих территориях линейные объекты, проводить инженерные работы, отчуждать часть территории для муниципальных нужд и так далее. Я категорически против такого подхода и считаю недопустимым кроить земли ООПТ и менять их границы. Иначе как «варварским» этот закон не назовешь.В каждом регионе есть свой природный уголок, национальный парк или бор, которым жители дорожат и за который готовы бороться. Проблемы экологии, загрязнения окружающей среды сегодня стоят очень остро и становятся острее с каждым годом.Поэтому, считает депутат, нужно уделять особое внимание вопросам сохранения лесных массивов, парков, расположенных в черте крупных промышленных городов:— Москвичи сегодня борются за Лосиный остров, где хотели проложить дорогу, сочинцы выступают против расширения горнолыжных курортов в национальном парке, челябинцы пытаются отстоять городской бор. Немало поползновений было и на Каштакский бор, где, к слову сказать, даже в годы Великой Отечественной войны не вырубили ни одного дерева — лесоматериалы для строительства металлургического завода везли издалека, хотя, вот он, сосновый бор, был совсем рядом. В то время его удалось сохранить. И сегодня наша обязанность — сохранить его для будущих поколений.Парламентарий призвал южноуральцев не оставаться равнодушными и оперативно реагировать на любые действия по вырубке зеленых насаждений. Он напомнил, как несколько лет назад удалось вместе с жителями отстоять от вырубки часть парка Северо-западный, отменить решение администрации по строительству парковки в сквере на пересечении улиц Воровского и Тимирязева, а совсем недавно благодаря бдительности горожан удалось отстоять от застройки сквер у Центрального клуба:— Очень многое зависит от нас самих, от нашей активной гражданской позиции, решительности и непримиримости. Обо всех фактах незаконной вырубки деревьев вы можете обращаться в мою общественную приемную по телефонам: (351) 721-37-09, 726-08-08.