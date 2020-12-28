В Копейске летом в одном из дворов ребенок поранил ногу на качелях-балансире — для двоих человек. Под сиденьем не было защитной дуги и торчали болты. Родители малыша обратились в прокуратуру.В ведомстве выяснили, что качели находятся на балансе управляющей компании. И наказали коммунальщиков по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».— Решением суда юридическое лицо оштрафовано на 150 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.Этот инцидент на детской площадке, к сожалению, не единичный в области. Так, в прошлом году в Советском районе Челябинска 13-летний школьник сломал ногу на рухнувших качелях.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru