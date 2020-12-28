Сегодня минздрав Челябинской области рассказал, как будут работать поликлиники и скорая помощь во время январских праздников. По словам министра здравоохранения Юрия Семенова, график изменится только на два дня.— Есть некоторые изменения у поликлиник 1 и 7 января, — заявил Юрий Семенов. — Чтобы узнать, как работает поликлиника, люди могут позвонить в колл-центры, которые должны работать, это прописано в приказе.В остальные дни больницы работают по обычному графику, как и службы неотложной помощи. Напомним, южноуральцы будут отдыхать с 1 по 10 января, недавно выходным сделали и 31 декабря.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru