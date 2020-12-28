Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию адвокатов матери, которая выкинула семимесячного сына в реку Миасс. Защитник просил смягчить меру пресечения на подписку о невыезде, однако суд настоял на своем.— Суд оставил без изменения постановление Калининского районного суда от 16 декабря 2020 года, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда. — Обвиняемой продлен срок содержания под стражей до 23 января 2021 года.Женщина обвиняется по п.п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего группой лиц». Напомним, в октябре этого года челябинка заявила полицейским, якобы ее семимесячного сына похитили. Позже она призналась, что на самом деле выкинула его в реку Миасс. По версии следствия, вместе с сожителем они избили ребенка, отчего тот скончался. Затем молодая пара выбросила мальчика в реку, чтобы избавиться от тела.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru