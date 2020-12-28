МТС запустила традиционную «прямую линию» для связи главными героями Нового года, которые будут общаться с юными южноуральцами до 15 января. Дед Мороз спросит имя позвонившего, дождется ответа и даст свое мудрое напутствие на следующий год. Затем слово возьмет Снегурочка и поздравит с наступающим праздником.Абоненты МТС могут пообщаться с Дедом Морозом бесплатно по короткому номеру 0-2021. Абоненты других операторов смогут позвонить по номеру +7-916-100-2021 (звонок в этом случае оплачивается по стоимости вызова на номер МТС в Москве).Отметим, что традиционно пик поздравлений у сказочных героев приходится на период с 28 декабря по 2 января.Новости компаний.