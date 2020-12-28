Дизайнер Илья Бирман, который вместе с коллегой Игорем Штангом разработал вид адресных табличек, написал письмо мэру Челябинска Наталье Котовой. В обращении он просит прояснить ситуацию с принятием нового стандарта табличек.По словам Ильи Бирмана, они разрабатывали дизайн с 2019 года, а также подготавливали программу, которая помогает автоматически создавать макет таблички. Над проектом дизайнеры трудились не ради денег.Весной 2020 года, по просьбе главного архитектора Павла Куртолапова, они подготовили техническую и юридическую базу для внедрения табличек. А позже стало известно, что был принят другой дизайн, сделанный всего за один день.— Новые таблички сделаны на скорую руку с ошибками, при этом их мгновенно «утвердили». О том, как в них решены задачи массового производства и лицензирования шрифтов, не сказано ни слова, — сказано в письме.Илья Бирман отмечает, что оперативно вносил требуемые изменения и ответственно относился к своим обязанностям. И Павел Куртолапов лично недовольство по поводу работы не выражал, а потом по непонятным причинам перестал выходить на связь.— За последние две недели я исчерпал другие возможности прояснить ситуацию, поэтому вынужден обратиться к вам, — добавил Илья Бирман.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru