Сегодня вечером, 28 декабря, на улице Пети Калмыкова, 7 перевернулся автомобиль. Очевидцы поделились снимками с места происшествия. В ГИБДД Челябинска подтвердили информацию о ДТП и заверили, что водитель не пострадал.— Водитель Volvo не справился с управлением, совершил наезд на столб, после чего опрокидывание. Пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства аварии, — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru