«Медведи» едва не спасли этот поединок, уступая по ходу игры 0:3.Хозяева при пустых трибунах довели свое преимущество до трех шайб к концу второго периода. Один гол в самом конце второго отрезка матча отыграл Ярослав Косов, а третьем — Бывальцев и Кравцов сумели сравнять счет — 3:3.Однако за четыре минуты до сирены на скамейку штрафников отправились сразу два игрока «Трактора». Хозяева этим шансом удачно воспользовались, забросив две шайбы в ворота Ивана Федотова. 5:3 — итог матча не в пользу черно-белых.Напомним, в предыдущем гостевом матче «Трактор» уступил «Куньлуню». У «медведей» будет шанс порадовать своих болельщиков в следующем году. С 6 января «Трактор» начнет домашнюю серию в Челябинске.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru