В Челябинске новогодней подсветкой украсили деревья. Яркими огнями осветили растения в сквере «Алое поле» и за памятником Курчатову. В комитете дорожного хозяйства показали, как город подготовили к празднику.Напомним, на площади Революции открыли ледовый город, построенный в космическом стиле. Луноход, инопланетяне, метеорит, Гагарин, Дед Мороз на ракете и другие фигуры изо льда. «Комсомолка» собрала для вас фоторепортаж с главной елки Челябинска.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru