За сегодняшнюю ночь челябинские дорожные службы вывезли из Челябинска рекордное за месяц количество снега — 1321 тонну.— На улицах города работало 150 единиц техники и 68 дорожных рабочих, — сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Рабочие чистили дороги, остановки, тротуары. Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи.Также ночью подрядчики убирали последствия разлива воды на дорогу по улицам Салавата Юлаева и Братьев Кашириных.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru