Финальный промежуточный розыгрыш 2020 года пройдет 30 декабря в ТРК «Горки», на первом этаже рядом с елкой. Начало мероприятия в 13.00. Испытать свою удачу смогут все, кто совершил покупку в салонах или интернет-магазине «САМОЦВЕТЫ» и успел зарегистрировать купон на сайте с 1 ноября по 29 декабря.Также 30 декабря наконец раскроют интригу, кто стал победителем «золотого» детского конкурса «Новый год в «САМОЦВЕТАХ». Юные таланты представили на суд жюри несколько десятков творческих работ. С трудом удалось выбрать лучших: девять «серебряных» призеров и одного абсолютного победителя, которому достанется золотое украшение.Стоит отметить, что для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии лично, будет организована прямая трансляция в сети Instagram.Напомним, в уходящем году в рамках акции «САМОЦВЕТЫ» разыгрывают 3 000 000 рублей» уже состоялись три промежуточных этапа. Победители разделили между собой 450 тысяч рублей. Не удалось выиграть в 2020-ом, не беда! В Новом году ожидают еще пять промежуточных розыгрышей и грандиозный финал, который состоится в марте!Новости компаний.