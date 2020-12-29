На популярных туристических маршрутах национального парка «Таганай» в новогодние праздники организуют спасательные посты. Об этом сообщает мэрия Златоустовского городского округа.— Поисково-спасательные группы будут дежурить круглосуточно, оперативно выезжая к нуждающимся в помощи людям, — сообщили в мэрии.Туристам напомнили, что, отправляясь в поход в одиночку или группой, нужно зарегистрироваться по номеру 112 или на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.В нацпарке «Таганай» сообщили, что работают все праздники, «даже 1 января, даже в 5 утра». Зимой, также как и летом, добраться до вершин и приюта можно по маркированным тропам, сходить с которых запрещено.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru