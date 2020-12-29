Мобильный оператор Tele2 запустил партнерский проект для любителей активного зимнего отдыха. Абоненты оператора получают специальную скидку 20% на 10 подъемов при оплате услуг канатной дороги на ГЛК «Солнечная долина». Акция действует до конца горнолыжного сезона.Мобильный оператор знает, что жизнь клиентов строится не только вокруг мобильного общения. Поэтому Tele2 развивает свои продукты и услуги и расширяет возможности абонентов в востребованных сферах через партнеров.В Челябинской области развита сеть горнолыжных комплексов в силу рельефных особенностей региона. Катание на сноуборде или лыжах – основной вариант активного отдыха для жителей и гостей области в зимний сезон. Горнолыжные комплексы пользуются большой популярностью и среди абонентов Tele2. Поэтому оператор уделил отдельное внимание этим локациям. Компания запустила партнерский проект с одним из лучших курортов региона – ГЛК «Солнечная долина». Каждый абонент оператора может оценить скорость 4G-интернета Tele2 на горнолыжном курорте, а еще получает бонусы.Для всех клиентов оператора на ГЛК «Солнечная долина» действует скидка 20% на самый популярный вариант ски-пасса – 10 подъемов. Воспользоваться бонусом легко. Активируйте промокод на сайте Tele2 в разделе программы лояльности «Больше» либо в приложении «Мой Tele2». Покажите SMS с промокодом на специальной кассе горнолыжного комплекса, которая размещается в шатре рядом с кафе «Тургояк» и получите скидку при оплате услуг кресельного подъемника по тарифу «Номинал».Материал предоставлен компанией Tele2