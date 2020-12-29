За минувшие сутки в Челябинской области подтвердилось 306 новых случаев заражения коронавирусом, из них один — школьник. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 35 518 южноуральцев. Публикуем свежую статистику Минздрава.На утро 29 декабря из больниц выписали 144 человека. Всего с весны 21 702 пациента побороли коронавирус и выздоровели.За прошедшие сутки умерло 15 человек: 9 человек от коронавируса (мужчины 74, 89, 81, 73, 54 года, женщины 62, 60, 90, 61 год) и шесть — от сопутствующих заболеваний:— гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, атеросклероз аорты (ковид сопутствующий) — пациентка, 87 лет;— хроническая обструктивная болезнь легких, легочно-сердечная недостаточность — пациентка, 84 года;— сахарный диабет, вторичная гипертензия — пациент, 65 лет;— инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь — пациентка, 93 года;— сахарный диабет, вторичная гипертензия — пациентка, 83 года;— хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность — пациентка, 82 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru