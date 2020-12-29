Прокуратура выяснила, что торговые павильоны в Ленинском районе Челябинска по улице Дзержинского и Якутской установлены незаконно.— Павильоны вблизи многоквартирных жилых домов № 9 «а» по ул. Якутская и № 22 «а» по ул. Дзержинского установлены незаконно, — сообщили в пресс-службе прокуратуры. — В отношении владельцев составлены административные дела.Информация о незаконных ларьках передана главе Челябинска Наталье Котовой. По закону их должны снести.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru