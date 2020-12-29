В Миассе Челябинской области ликвидируют незаконный склад отработанных и разбитых ртутных, кварцевых и люминесцентных ламп. Об этом сообщают общественники.По иску природоохранного прокурора суд запретил работу ООО «Компания «Чистые технологии», которая долгое время принимала опасные отходы.— Но вместо ликвидации особым образом, компания просто вывозила их в заброшенное здание без соблюдения минимальных экологических требований, — сообщают в «Гражданском патруле».По информации общественников, опасные отходы складировались в промышленных объемах в пригороде Миасса, в застенках одного из зданий бывшего секретного предприятия оборонной промышленности, известного в народе как Химдым. В феврале 2020 скопище ядовитых ящиков обнаружили волонтеры.По решению суда все отходы будут переданы специализированной организации, имеющей действующую лицензию. Директор и юридическое лицо привлечены к административной ответственности с назначением штрафов в размере 50 тыс. и 5 тыс. рублей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru