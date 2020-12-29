В Челябинске торжественно открыли бюст Николаю Патоличеву, который помог превратить город в Великий Танкоград. Монумент установили на Бульваре Славы, который находится в границах улиц Коммуны, Кирова и Свободы.Как сообщили в управлении культуры администрации Челябинска, в годы войны Николай Семенович Патоличев руководил эвакуацией оборудования и людей в Челябинскую область, наладил в регионе новое производство. Он создал особый Уральский добровольческий корпус и оснастил личный состав техникой и оружием.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru