Поставщик электрической энергии ООО «Уралэнергосбыт» напоминает челябинцам об окончании акции «Год бесплатного электричества». В ней могут поучаствовать жители Челябинска, являющиеся одновременно клиентами ООО «Уралэнергосбыт» и АО «УСТЭК-Челябинск».Для этого достаточно не иметь долгов за отопление, ГВС и электроэнергию и успеть оплатить начисления декабря до Нового года. Все, выполнившие эти условия, автоматически становятся участниками розыгрыша сертификатов на бесплатную электроэнергию в 2021 году. Итоги розыгрыша будут подведены в январе сразу после новогодних праздников. Десять победителей получат сертификаты номиналом 4 000 рублей или порядка 1 000 бесплатных киловатт-часов. Для многих семей этого объема хватит на целый год. Подробности акции доступны на сайте.— Эта акция, с одной стороны, направлена на поддержание платежной дисциплины, которая, откровенно говоря, очень пострадала в результате событий 2020 года, с другой стороны, на поддержку наших потребителей, которые, несмотря на непростые для всех условия, продолжают оплачивать потребленные ресурсы вовремя. Для участия в акции достаточно просто не иметь долгов за отопление и свет и оплатить начисления декабря чуть ранее положенного по закону срока — до 31 декабря. Говорят, как встретишь Новый год — так его и проведешь. Поэтому предлагаем всем начинать его с приятных сюрпризов, а не с долгов, — прокомментировал директор по работе с клиентами ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.Узнать, имеется ли у вас задолженность за отопление и свет, можно в личных кабинетах ресурсоснабжающих организаций: ООО «Уралэнергосбыт» — по электроэнергии, АО «УСТЭК-Челябинск» — по отоплению и ГВС, либо по единому бесплатному номеру 8-800-2222-500.Оплатить электроэнергию и отопление можно:— в личном кабинете «Уралэнергосбыт» и «УСТЭК-Челябинск»;— в пунктах приема платежей Системы «Город»;— в сервисах ПАО «Сбербанк России»:— через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»,— интернет-банк «Сбербанк Онлайн»,— услуга «Автоплатеж»,— офисы и терминалы;— в офисах и терминалах ПАО «Челиндбанк»;— в почтовых отделениях г. Челябинска и Челябинской области;— через мобильное приложение Mobil Cash.В компании напоминают, что с 1 января 2021 года снимается мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление пени за просрочку платежей. Это значит, что имеющиеся долги неизбежно возрастут. Кроме того, если долг за электроэнергию превысит норматив потребления в два раза, электроэнергию могут отключить вплоть до полного погашения задолженности.Новости компаний.