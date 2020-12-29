По улицам Челябинска и Копейска теперь ездят по-новогоднему украшенные мусоровозы. На шести машинах висит праздничный наряд, который особенно прекрасен вечером, когда на нем зажигаются огоньки.— Мы решили внести свой вклад в создание новогодней атмосферы, — рассказал генеральный директор Центра коммунального сервиса Захид Камилов. — Маршруты движения украшенных мусоровозов выстроены так, чтобы их можно было увидеть во всех районах Челябинска и в Копейске.Кроме того, водители мусоровозов еще оставляют открытки для автомобилистов, которые паркуют свои машины рядом с мусорными контейнерами. В письме они ласково просят внимательней выбирать место для стоянки, чтобы не мешать вывозу отходов.Мусоровозы будут работать на протяжении всех выходных с 1 по 10 января, поэтому им очень важно понимание со стороны горожан.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru