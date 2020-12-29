Авиакомпанию «Уральские авиалинии» оштрафовали за отмену рейсов в сентябре и октябре. Свердловской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и воздушного законодательства.— В сентябре и октябре 2020 года ОАО АК «Уральские авиалинии» неоднократно производилась отмена авиарейсов сообщением Челябинск — Москва, Симферополь — Пермь, Симферополь — Барнаул и Москва — Сочи по причине оптимизации движения воздушного парка, — сообщает Уральская транспортная прокуратура.В отношении авиаперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Территориальным органом Роспотребнадзора авиаперевозчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа 30 тысяч рублей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru