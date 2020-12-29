Место вице-спикера Челябинской гордумы предложили временно занять депутату по Ленинскому избирательному округу, директору УК «КЕММА» Ивану Горнову. Об этом КП-Челябинск сообщили в гордуме.Иван Горнов родился в Челябинске в 1976 году. Окончил Омский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Общий стаж работы: 28 лет. С 2010 года и по настоящее время генеральный директор ООО УК «КЕММА». Женат, воспитывает троих детей.Иван Горнов — сын известного в Челябинске политика Владимира Горнова, который ранее был депутатом Законодательного собрания и председателем приемной Дмитрия Медведева. В ноябре 2019 года Горнов-старший покинул пост, чтобы отправиться в очередную кругосветную экспедицию в рамках проектов Русского географического общества.Сегодня стало известно, что Дмитрий Тарасов, который занимал пост вице-спикера Челябинской гордумы, переходит в региональный минздрав на должность первого замминистра вместо Виктории Сахаровой.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru