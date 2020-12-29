Бывшего директора «Южуралавтобан» Ивана Святелика освободили от уголовной ответственности за неуплату налогов на 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает Следственный комитет Челябинской области и региональная прокуратура.— В период с января 2013 по сентябрь 2014 года бывший директор ЗАО «Южуралавтобан» обвинялся в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость, — сообщила пресс-секретарь Челябинской областной прокуратуры Наталья Мамаева.Деньги в бюджет, включая пени, штрафы и недоимки, вернула АО «Южуралмост», которую судом признали взаимозависимой организацией по отношению к ЗАО «Южуралавтобан». https://www.chel.kp.ru/online/news/4097430/ Поэтому уголовное дело в отношении Ивана Святелика Орджоникидзевским районным судом Магнитогорска прекращено.Как ранее писал КП-Челябинск со ссылкой на судебных приставов, долг взыскивали в два приема: сначала поступил платеж в один миллиард 211 миллионов рублей, через несколько дней банк перечислил на депозитный счет службы судебных приставов остаток задолженности — 114 миллионов рублей.«Южуралавтобан» занимался ремонтом, укладкой асфальта, а также уборкой дорог в Челябинской области. С приходом нового губернатора Бориса Дубровского ее заменила компания «Южуралмост».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru