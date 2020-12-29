Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») поздравил детей сотрудников сладкими подарками и новогодними спектаклями. Мероприятия проходят с соблюдением всех санитарных мер.Традиционная новогодняя кампания стартовала с 27 декабря и продолжится уже в новом году в дни школьных каникул. Новогодние спектакли проходят на двух площадках: для малышей до шести лет в Детском дворце культуры «Данко», для ребят от семи до 14 лет в ДК ЧМК. Сладкий новогодний подарок с изображением символа года получат около семи тысяч детей в возрасте от одного до 14 лет.Мероприятия проходят под строгим контролем надзорных органов с заполняемостью зала 25-30%, обработкой помещений после каждого спектакля, санацией воздуха рефрижераторами, шахматной рассадкой и с соблюдением масочного режима. Традиционный хоровод вокруг елки пришлось отменить в целях безопасности гостей мероприятий. Но сфотографироваться с Дедом Морозом сможет каждый.Для самых маленьких ДДК «Данко» играют спектакль «Спасти Деда Мороза», по сюжету которого дети помогут поссорившимся Бельчонку и Зайчику расколдовать Мадам Холодрыгу и Зимаря-Холодыря и превратить их обратно в Деда Мороза и Снегурочку.ДК ЧМК покажет школьникам музыкальную сказку «Волшебное зеркало». Злобный Кощей хочет сорвать праздник и разбивает волшебное зеркало, которое соединяет наш реальный мир и мир сказок.— Больше 17 лет мы организовываем новогодние представления и вручаем сладкие подарки для детей сотрудников комбината. В тяжелых условиях коронавируса мы смогли сохранить новогоднюю атмосферу праздника и подарить немного волшебства нашим ребятам. Надеемся, они смогут зарядиться хорошими впечатлениями на целый год, — отметил директор управления по работе с персоналом Денис Сазонтов.Праздничный спектакль посмотрят и дети сотрудников ООО «Мечел-Кокс», ООО «Мечел-Материалы», челябинского филиала ПАО «Уральская кузница» и ООО «Мечел-Энерго».Новости компаний.