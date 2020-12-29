В преддверии праздников в Челябинске возродили сразу несколько новогодних традиций, давно знакомых горожанам: монумент «Сказ об Урале», который встречает гостей города на привокзальной площади, облачился в наряд Деда Мороза; будущее загаданных желаний, при помощи искусственного интеллекта, снова начал предсказывать осленок Рудольф. Вишенкой на торте из новогодних чудес стали «Умные домофоны», исполняющие известные песни из кино и мультфильмов.Перевоплощение монумента стало, пожалуй, самым масштабным новогодним проектом в городе. Сама акция по началу была окутана интригой и тайной. В среду, 23 декабря, на привокзальной площади появился огромный чемодан, размерами 2 на 3,5 метра. Необычный арт-объект вызвал недоумение челябинцев. В социальных сетях начали распространять теории о предназначении чемодана. В четверг завеса тайны спала. QR-код на бирке привел горожан на сайт с видеообращением. Дед Мороз назначил «Сказ об Урале» своим представителем в Челябинске и рассказал о том, что чемодан доставили из Великого Устюга. В пятницу промышленные альпинисты извлекли из него костюм «зимнего волшебника».Длина кафтана превышает 7 метров. Он официально внесен в Книгу Рекордов России, как самый большой наряд Деда Мороза. Но вниманием челябинцев «завладела» 74-метровая борода. Согласно городской легенде, если привязать к ней ленточку и загадать желание — оно обязательно исполнится.— После событий 2020 года многие люди начали терять веру в чудо. Возродив одну из городских легенд, мы постарались исправить это. Сделать так, чтобы у жителей региона было больше возможностей мечтать. Большинство желаний, загаданных «Сказу об Урале» действительно сбываются. Это подтверждают южноуральцы, которые обращались к уральскому Деду Морозу в 2009, 2010, 2011 годах. 10 лет назад монумент стал настоящим местом притяжения. Многие проезжающие через Челябинск туристы, стремились успеть попасть к нему во время остановки, чтобы привязать ленточку к бороде. В этом году мы захотели дать этой легенде продолжение, — рассказывает председатель совета директоров Леонид ВахрамеевВ последнюю неделю 2020 года свою «практику» возродил уже знакомый горожанам Рудольф. В отличие от медиумов, осленок использует для предсказаний исключительно силу высоких технологий. Искусственный интеллект анализирует загаданное желание, высчитывает возможность его исполнения, указывает даже точные сроки воплощения и подсказывает фильм, которым можно вдохновляться, пока мечта не стала реальностью. Обратиться к нейропредсказателю можно в приложении «Интерсвязь. Умный город» и на сайте.«Финальным аккордом» в цепочке из чудес стали «поющие домофоны». В воскресенье 27 декабря устройства компании «Интерсвязь» при открытии двери подъезда начали исполнять главные новогодние хиты: «Happy New Year», «Jingle bells», «В лесу родилась елочка», «Звенит январская вьюга» и другие. Всего в Челябинске «запели» более 6000 домофонов.Что касается основной деятельности компании «Интерсвязь», сейчас специалисты компании готовят сеть к началу праздничных каникул. По прогнозам, в этом году большее количество людей будет отмечать Новый Год дома. Ожидается, помимо традиционной нагрузки на сеть в новогоднюю ночь, востребованность интернета и других сервисов в течение всех праздничных дней.Новости компаний.