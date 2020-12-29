Сегодня, 29 декабря, в Челябинске представили почтовую карточку «Врачи в борьбе с пандемией». На открытке изобразили медработника в защитном костюме и лечебный корпус инфекционной больнице в Малой Сосновке. Кроме того, был изготовлен специальный штемпель с коронавирусом, сердцем и линией кардиограммы.Как сообщили в минздраве Челябинской области, только врачам Южного Урала сделали такой новогодний подарок.— В эти волшебные предновогодние дни и последние часы уходящего года мы еще раз выбрали способ сказать спасибо всем нашим героическим медикам за тот труд, который они вкладывают в спасение жизней наших пациентов, — сказал Евгений Ванин, заместитель министра здравоохранения.Тираж «ковидной» открытки составляет 3 тыс. экземпляров.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru