Сегодня, 29 декабря, в Магнитогорске на улице Щорса загорелся двухэтажный частный дом. На тушение пожара были направлены силы и средства федеральной противопожарной службы по повышенному номеру сложности.Когда пожарные прибыли на место, горела обрешетка кровли на площади 600 квадратных метров. Как сообщили в МЧС Челябинской области, до приезда спасателей пять человек самостоятельно выбрались из здания. Пострадавших нет. Также выяснилось, что в горящем здании расположен музей, не являющийся культурным наследием.Оперативный штаб пожаротушения определил три боевых участка — на тушение кровли, защиту и эвакуацию материальных ценностей. Устранением последствий ЧП занимаются 34 человека, также привлечено 12 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru