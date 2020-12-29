Уголовное дело генерального директора ООО «Майлстоун Девелопмент», застройщика ЖК «Яркая жизнь», Андрея Дудина направят в Тракторозаводский районный суд. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.По версии следствия, с 2014 по 2017 года Андрей Дудин вместо со вторым руководителем, находящимся в бегах, похитили деньги 414 дольщиков, которые вложились в строительство. Обманутые так и не заселились в квартиры, расположенные по адресу микрорайон № 51А, жилой район 11, Краснопольская площадка 1 в Курчатовском районе. Ущерб оценили в 614 млн рублей.РАНЕЕ НА ТЕМУВ Челябинске достроят проблемный дом ЖК «Яркая жизнь»Квартиры получат 78 семей (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru