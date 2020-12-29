Сотрудник продуктового магазина «Пятерочка» в Металлургическом районе устроил шоу для посетителей. Молодой человек пел и играл на скрипке прямо возле касс. Очевидцы оценили таланты кассира и поделились кадрами с выступления в соцсетях.— Только на ЧМЗ такая «Пятерочка», Трудовая улица стала не такой уж и страшной! Благодаря этому парню 2020 стал лучше! — написал автор видео.Другим подписчикам сообщества тоже понравилось поздравление:— Потрясающе! Как мало иногда нужно для настроения! А тем более в родном районе! — похвалил местный житель.— Супер, я б даже сплясала. Молодец, — прокомментировал пользователь соцсетей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru