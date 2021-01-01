В Челябинской области за сутки зарегистрировали 301 новый случай коронавируса. Среди зараженных — пять детей. С начала пандемии число заболевших достигло 36 427. Об этом в пятницу, 1 января, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.Скончались 8 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались четыре пациента: мужчины 58 и 73 лет, женщины 48 и 66 лет. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания:— хроническая ишемия головного мозга, синдром респираторного расстройства — мужчина, 79 лет;— инфаркт мозга, атеросклероз мозговых артерий — женщина, 84 года;— атеросклеротическая болезнь сердца, мелкоочаговый кардиосклероз — женщина, 78 лет;— сенильная дегенерация головного мозга, гипертоническая болезнь — женщина, 72 года.Больничные палаты при этом покинули 116 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 22 401 человек. Под присмотром врачей остаются 12 682 зараженных.В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 24 января.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru