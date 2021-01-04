Новогодние каникулы губернатор Челябинской области Алексей Текслер решил провести в Магнитогорске. Сегодня он посетил шахматный клуб «Белая ладья», где встретился с президентом международной шахматной федерации Аркадием Дворковичем и мэром Магнитогорска Сергеем Бердниковым.Там они поприветствовали участников новогоднего шахматного турнира и понаблюдали за игрой ребят. Помимо этого, они обсудили развитие шахматного спорта в Челябинской области.Аркадий Дворкович с 2008 по 2012 год являлся помощником президента России Дмитрия Медведева. После этого он стал заместителем председателя правительства страны.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru