В Челябинске на шестом этаже жилого дома коридорного типа на улице Болейко ночью произошел пожар. Он начался на бывшей общей кухне, которую жильцы использовали под склад ненужной мебели и вещей, и сильно захламили. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 20 человек. В результате ЧП пострадала женщина.Очевидцы сообщили о пожаре в многоэтажке в 1:26. Первые подразделения приехали на место через несколько минут. Из окна горящей комнаты шел густой дым и были видны языки пламени. Сотрудники МЧС начали эвакуировать людей.— С помощью спасательных комплексов пожарные вывели на свежий воздух 11 человек, еще девять — вышли на улицу самостоятельно, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС. — Детей среди эвакуированных не было. Пострадала жительница одной из квартир на шестом этаже — ее доставили в больницу с признаками отравления угарным газом. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.Очаг возгорания находился в нежилом помещении площадью 20 квадратных метров, которое было сильно захламлено, и доступ к которому у всех был свободный. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Виновных в ЧП сейчас устанавливают сотрудники отдела дознания.На месте пожара работал 31 сотрудник МЧС и восемь машин.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru