В Челябинске продолжается круглосуточная уборка улиц. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, в ночь с 4 на 5 января рабочие вывезли с улиц 1623 тонны снега.— Сегодня ночью в Челябинске снег с дорог и тротуаров убирали 65 рабочих и 161 спецмашина, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Дороги, остановки общественного транспорта, тротуары и прилотковую часть очищали механизированным способом: чистили от снега и грязи, подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда.Сегодня работа продолжится. На улицы выведут 218 спецмашин.На дорогах Челябинской области ночью, по данным Миндортранса, снег убирали 200 спецмашин. Это делают для безопасности людей. Как отмечают в региональном ГИБДД, проезд транспорта на трассах обеспечен, и аварий из-за нечищеных дорог на сегодняшний день нет.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru