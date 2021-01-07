В поселке Малый Бердяш, что под Усть-Катавом, спасли мужчину, оказавшегося на отвалах карьеров. Как он попал туда, да еще и в легкой куртке, — история умалчивает. Но тот факт, что он был пьян, объясняет многое. Мужчину заметил охранник и вызвал спасателей.Нормальной дороги до карьера нет, поэтому к машине скорой помощи пострадавшего пришлось доставлять сначала на носилках, затем на снегоходе. Сейчас мужчина находится в больнице, он получил сильное переохлаждение.— Мужчине спасли жизнь, ведь до ближайших районов города более 1,5 км. Вероятность того, что его бы заметили люди? крайне низкая, как впрочем и температура воздуха — сейчас в Усть-Катаве -12 градусов, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru