В Челябинске 26-летний пассажир такси отказался платить за поездку, а потом, угрожая ножом, украл планшет. Нападавшего задержали полицейские.— Водитель такси вечером довез до назначенного адреса молодого человека, который воспользовавшись услугой такси, отказался оплачивать проезд, кроме того начал угрожать ножом и похитил планшет, причинив ущерб в размере около 58 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.Сотрудники полиции задержали ранее судимого, безработного 26-летнего молодого человека. Он собирался в дальнейшем продать планшет. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело — за разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru