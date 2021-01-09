10 января днем челябинский гидрометцентр прогнозирует сильный снег и гололедицу в некоторых районах Челябинской области. В МЧС предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях.— Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.При снегопаде и гололедице в МЧС советуют воздержаться от поездок по городу. Но если все-таки осадки застанут в машине — перестройтесь в крайний правый ряд и включите аварийку. В Миндортрансе напомнили телефон круглосуточной диспетчерской службы (351) 237-88-92. Телефон круглосуточной диспетчерской службы Комитета дорожного хозяйства города Челябинска 8-951-77-17-325.При этом холодно в Челябинской области не будет. Днем, по данным гидрометцентра, -11…-16 градусов, а в южных и крайних западных районах -4..-9 градусов. Ветер местами порывы до 12 м/c. В Челябинске -13..-15 градусов. Ветер 4-9 м/c.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru