Трагедия произошла в Рождество, 7 января, в Металлургическом районе. Старшего сержанта Росгвардии нашли мертвым в квартире. Ему было 30 лет. Сейчас силовики выясняют, что толкнуло военнослужащего на страшный поступок.— По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.По данным СМИ, погибший служил в отряде, который базируется на улице Блюхера.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru