Праздники праздниками, а перспективные экспериментальные исследования по расписанию. Как сообщает телеграм-канала «Челябушка», порция хороших новостей пришла с технологического фронта Челябинской области.На «Усть-Катавском вагоностроительном заводе» готовят закупку комплектующих элементов для первого в России беспилотного трамвая. Кстати, новые трамваи (пока еще под управлением водителей) в количестве 54 штук закупят для Челябинска уже в следующем году.А разработчики знаменитого антропоморфного робота Федора, слетавшего в космос два года назад, испытали боевую платформу «Маркер», предназначенную для охраны стратегических объектов оборонной промышленности.— И если «УКВЗ» по пилотному проекту еще предстоят длительные тест-драйвы (по рельсам вагончик тронется в 2022-м), то прогулка «Маркера» по южноуральским лесам и степям признана успешной: 30 километров за полтора часа, с навигацией порядок, — добавляют авторы «Челябушки». — Вероятно, в дальнейшем количество подобных новостей будет только расти, причем в геометрической прогрессии. В регионе, власти которого выстраивают своеобразную лестницу от детских технопарков до стартапов и состоявшегося IT-бизнеса, поскольку приоритетом является формирование среды под инновационное развитие, по-другому и быть не может.