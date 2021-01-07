Вот и Рождества на Южном Урале коснулись ковидные ограничения. Буквально год назад такое сложно было вообразить, отмечает городской телеграм-канал «Челябушка». В противовес свободе передвижений по соборным площадкам и полным зрительным залам на разного рода шоу — доступ в главный храм исключительно по пригласительным, отсеивание безбилетников у ворот и повязки на лицах прихожан.— Кажется, всем хватило Пасхи, после которой многие слегли с диагнозом «пневмония», однако с тех пор мы научились соблюдать профилактику и поняли, что онлайном сыт не будешь, поэтому Рождество-2021 — еще один необычный на нашей памяти православный праздник, — добавляют авторы «Челябушки». — Дух его отменить невозможно, пока не до шоу, конечно, но власти региона не стали отказываться от традиционных Рождественских елок. Цикл продлится ровно неделю, старт ему, как и положено, дал губернатор, посетивший с супругой и сыном мюзикл «Двенадцать месяцев» в челябинском оперном театре.Кстати, корреспонденты «КП-Челябинск» прошлись по храмам и сделали фоторепортаж о том, как отмечали Рождество челябинские прихожане.