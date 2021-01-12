Детям, чьи родители погибли в аварии 29 декабря в Ростовской области и 10 января этого года под Златоустом, поможет правительства Челябинской области. Этот вопрос был поднят на совещании губернатора региона Алексея Текслера с заместителями и членами правительства.— Правительство области окажет всю необходимую поддержку детям, родители которых погибли в ДТП в Ростовской области и под Златоустом, — сообщает пресс-служба губернатора.29 декабря 2020 года супружеская пара из Челябинской области, добираясь на юг на автомобиле Hyundai, разбилась в Ростовской области. В машине были дети пяти и 11 лет. Водитель, вероятно, сильно устал в дороге, и не справился с управлением. Машина выскочила на встречную полосу, по которой ехал «КамАЗ». Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла. Мужчина и его жена, которая сидела на переднем пассажирском сидении, погибли на месте происшествия. Их сыновей отвезли в ближайшую больницу. Старший ребенок, по данным на 30 декабря, был в реанимации со множественными переломами, у младшего — ушибы и травмы.Ночью 11 января в результате лобового столкновения Mazda и «КАМАЗа» на заснеженной трассе М-5 погибли мужчина и женщина, а их шестилетний ребенок попал в реанимацию. Смертельное ДТП произошло на 1721 километре М-5 в 15 километрах от Златоуста. Легковушка и грузовик столкнулись в условиях сильного снегопада, на скользкой дороге.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru