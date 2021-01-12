В ближайшие три дня в Челябинске сильно похолодает. Из-за этого в городе закрывают каток в парке имени Гагарина. Об этом сообщили в мэрии.— Сегодня, 12 января каток в парке имени Терешковой еще не работает — мы восстанавливаем лед после снегопада. С завтрашнего дня будет работать в штатном режиме. В парке им Пушкина каток также работает, — сообщил директор МАУ «Сад им. Пушкина» Игорь Клеин.Он пояснил, что катки работают в мороз, поскольку в парках есть теплые раздевалки.На технический перерыв каток в парке имени Терешковой закрылся еще вчера. Это необходимо для ремонта льда. Люди катаются агрессивно — специалистам приходится регулярно заделывать дыры.Напомним, современный каток с дорожками по всему парку открыли 5 декабря. На него потратили 60 миллионов рублей — деньги выделило одно из предприятий города.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru